‘A partirnos la cara para ganar el Edomex’: Alfredo del Mazo

Por fin llegó el día esperado y en el primer de este lunes 3 de abril inicia campaña en Tlalnepantla el candidato priísta a la gubernatura del Estado de México.

Este domingo fue un día de mucho trabajo para Alfredo del Mazo Maza, pues aparte de presentar su declaración ‘3de3’ tomó protesta como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de la entidad y se comprometió a desarrollar una campaña de propuestas y asumir los compromisos y ofertas de ese instituto político.

El también abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Encuentro Social llamó a “partirse la cara” para sacar adelante este proceso electoral, en el cual -pronosticó- estarán mejor en las urnas que cuando ganó la diputación federal y la presidencia municipal de Huixquilucan.

Del Mazo Maza afirmó que a lo largo de su campaña política que inicia el primer minuto de este lunes, asumirá las propuestas, los compromisos y la plataforma de trabajo del PVEM.

El aspirante a encabezar el gobierno estatal dijo que este es el proceso electoral más importante que ha tenido el Estado de México.

Recordó que con el PVEM ha ido en alianza desde hace mucho tiempo, como cuando lo hizo para la presidencia municipal de Huixquilucan, para la diputación federal y ahora para la gubernatura. En los dos primeros procesos “la libramos bien y en este saldrá mejor”, previó.

MADRUGA A DELFINA: DEL MAZO PRESENTA SU DECLARACIÓN ‘3DE3’

Del Mazo Maza presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses a la plataforma ‘3de3’, con el objetivo de que se dé a conocer públicamente.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que hoy más que nunca, los mexiquenses quieren gobiernos honestos y transparentes, que usen los recursos para continuar el buen trabajo que ya se hace y corregir lo que esté mal.

“La presentación de mi 3de3 atiende a la exigencia de los ciudadanos de transparencia, honestidad y rendición de cuentas, pero también lo hago por convicción, porque tengo una familia que quiero que se sienta orgullosa de mi trabajo y a la que quiero seguir viendo a los ojos”, expresó en un comunicado.

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) confirmó que la información se difundirá en su plataforma esta noche, previo al arranque de la campaña para gobernador en el primer minuto de este lunes.

De esta forma Alfredo del Mazo da a conocer una propuesta de gobierno en torno a transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en su primer acto de campaña.

DEMASIADO TARDE DELFINA: RETA A CANDIDATOS DEL EDOMEX A PUBLICAR SU DECLARACIÓN ‘3DE3’

La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, retó a todos sus contrincantes a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, pues dijo, es la única que ha cumplido con la transparencia impulsada en la plataforma ‘3de3’.

En un comunicado se informó que la candidata de Morena exigió que con el arranque de campaña, desde los primeros minutos de este lunes 3 de abril, los mexiquenses puedan acceder a dicha información como un compromiso de los candidatos con la ciudadanía.

“Los políticos de siempre se aferran a mentirle a la ciudadanía. No me sorprende la falta de honestidad y transparencia de los partidos del Pacto. Ya nos han mentido durante 86 años. Reto a mis contrincantes a ser honestos y rendir cuentas a la gente. Desde el 8 de marzo lancé el reto de firmar un Acuerdo de Austeridad y ellos siguen en la opacidad”, criticó la ex presidenta municipal de Texcoco.