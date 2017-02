A partir de julio operaría el Sistema Nacional Anticorrupción

A más tardar en julio próximo comenzará a operar el Sistema Nacional Anticorrupción, mecanismo que, en conjunto con la sociedad civil, permitirá recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Así lo consideró Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI, al participar en Washington D.C., Estados Unidos, en la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA, por sus siglas en inglés).

Según informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un comunicado, la comisionada destacó que los esfuerzos de la sociedad civil organizada, pueden concretarse en iniciativas útiles, como es la creación del propio Instituto.

“El papel de la sociedad civil es vital para reconstruir el contrato social entre los ciudadanos y los gobiernos, para disminuir situaciones de fragilidad, conflicto y violencia”, planteó ante los integrantes del GPSA, del que forma parte.

En ese sentido, insistió en que el Sistema Nacional Anticorrupción que entraré en plena operación a partir de julio, forma parte de estas iniciativas y ayudará a identificar, prevenir y perseguir la corrupción.

La rendición de cuentas y el acceso a la información son herramientas idóneas en la renovación de los vínculos del contrato social entre gobierno y ciudadanos. Mientras que la transparencia proactiva y participación ciudadana, pueden fortalecer las instituciones.

La Alianza Global es un organismo convocado por el Banco Mundial. La comisionada Ximena Puente de la Mora, forma parte del Comité Directivo por tres años, por decisión de la Junta de Directores del Banco, quienes la seleccionaron por su experiencia en la rendición de cuentas y transparencia.

Entre otras actividades, los 10 integrantes del Comité del GPSA, discutieron el Plan de la Alianza para el 2020 y evaluaron 33 proyectos presentados por organizaciones civiles de 24 países de África, América Latina y Asia Central, fundamentalmente.

El Banco Mundial puede financiar algunos de estos proyectos. En esta ocasión se presentaron ideas en materias como educación, responsabilidad presupuestaria, calidad del agua, salud en aldeas rurales, derecho a la información y rendición de cuentas, entre otros.

Por México, la asociación civil Fundar postuló un proyecto de portal de conocimiento de la Alianza Global para la Auditoría Social, con una inversión requerida de 550 mil dólares.

El Banco Mundial advirtió que si bien el PIB per cápita de México supera los 9 mil dólares al año, esta idea puede disminuir la brecha de desigualdad. No obstante, el INAI no aclaró si el Comité Directivo decidió financiar esta idea.