A medias saludo de Juárez Cisneros

Si bien René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, saludó el inicio de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador para el bien de la patria y de todos los mexicanos, advirtió que el tricolor será una oposición responsable y levantará la voz cuando sea necesario.

Al fijar la postura de su fuerza política frente al nuevo gobierno, convocó, desde la tribuna del Congreso de la Unión, a construir una gran alianza a favor de México, consistente en siete puntos.

Uno, detalló, no aceptar el retroceso del federalismo ni vulnerar la soberanía de estados; dos, no admitir castigos a entidades y municipios en su presupuesto; tres, no afectar el funcionamiento de las instancias gubernamentales, y, cuatro, no permitir el avasallamiento de un poder sobre otro ni violentar la ley.

Otros puntos a los que llamó Juárez Cisneros fue a defender la independencia de cada instancia de gobierno y su autonomía para lograr una Estado moderno; seis, evitar que la política social se pervierta con la figura de los superdelegados al repartir dinero con fines, más que de apoyo a la clases desfavorecidas, político-electorales, y, siete, consolidar un sistema educativo que sirva a México y a los mexicanos.

Señaló que se debe reconocer que después de elección del pasado 1 de julio, México se encuentra dividido, e insistió en su llamando a la unidad para construir un país próspero, moderno, por lo que deseó lo mejor al nuevo gobierno y al presidente López Obrador, “ya que si le va bien a jefe del Ejecutivo le va bien a México”.

En su mensaje, que rebasó el tiempo establecido para fijar la postura de cada grupo legislativo (10 minutos), de ahí que el presidente la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, le llamara en varias ocasiones a concluir su discurso, dijo que militarizar el país no es la solución, y precisó que las Fuerzas Armadas deben regresar paulatinamente a los cuarteles.

Sin embargo, reconoció la decisión del presidente López Obrador de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles en labores de seguridad, en tanto se logra la seguridad y paz que anhelan los mexicanos, y garantizó que el PRI se sumará al trabajo para darles certeza jurídica desde el Poder Legislativo.

Finalmente, Juárez Cisneros indicó que fue un error la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), amén de lamentar que un mecanismo democrático como las consultas ciudadanas se pervirtiera