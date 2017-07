A Graco le urgía abrir el Paso Express para quedar bien con la ciudadanía: Cuauhtémoc Blanco

Blanco aseguró que lo del Paso Express es una tragedia fuerte y difícil, "pero estas son las consecuencias de no hacer bien las cosas"

El presidente municipal de Cuernavaca,Cuauhtémoc Blanco, aseguró que al gobernador Graco Ramírez le urgía abrir el Paso Express para quedar bien con la ciudadanía.

“Al final de cuentas al gobernador también le urgía abrir el Paso Express, al gobernador le urgía abrir esta obra antes de vacaciones de Semana Santa de toda la gente para que se vista diciendo que él ya abrió el Paso Express, para quedar bien con la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, dijo que están al pendiente, “está Protección Civil, está el Secretario de Obras, hace 50 años, 40 años, que a estas tuberías no les han hecho nada. Son administraciones pasadas que no han hecho nada y siguen, no les importa la ciudadanía”.