“A 2 años, apoyo a pobres, combate a corrupción y no represión, lo mejor”

Sobre los principales temas que considera sus mejores triunfos a dos años de su victoria electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, enumeró la atención a los pobres, el combate a la corrupción y no haber reprimido al pueblo.

Sobre la corrupción, dijo que está convencido de que se trata de la “peste” más funesta que ha afectado a México, y me siento muy orgulloso de encabezar una lucha frontal contra ella.

Señaló que no ha reprimido al pueblo, que no han violado derechos humanos, que no ha utilizado a los cuerpos de seguridad como el Ejército y la Policía contra la ciudadanía.

Agregó un tema. Que además de ser el Presiente mas atacado en 100 años su respuesta sea la libertad y no la censura; “es un timbre de orgulloso”.

Lo más doloroso para él añadió, es la pérdida de vidas humanas. “Me dolió muchísimo lo de la explosión de gasolina en Hidalgo el año pasado”.

Enumeró también adversidades como la pandemia. Recordó que dijo “tan bien que íbamos, pues se estaba sentando las bases para el crecimiento de la economía”.

Reiteró que es optimista porque cree que México saldrá bien. “No hemos dejado de pensar y actuar en favor de la transformación”.

Incluso, añadió, sobre los cuestionamientos de los opositores, que, dicho sea de paso, se han portado bien.

“Eso de que protesten en carro y piten pi, pi, pi, no pasa nada”, agregó.

O los insultos de la prensa conservadora, añadió, no pasa de ahí, tiene un efecto de boomerang, se les revierte, porque la gente no quiere eso.

Anunció que podría ir también a China.