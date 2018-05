Verstappen en paz con Ricciardo

Max Verstappen, piloto holandés de la escudería Red Bull, aseguró estar en paz con su coequipero australiano, Daniel Ricciardo.

“Hablamos mucho entre nosotros después del accidente; ambos estábamos muy decepcionados, así que no creo que cambie nuestra relación; obviamente, es realmente malo para todo el equipo, por todos los puntos que perdimos; no hay lugar para un choque con tu compañero de equipo.

“Algo así no debería volver a suceder; simplemente, no debe producirse; pueden acaecer incidentes, pero, obviamente, no con tu compañero de equipo; tenemos que pensar en la escudería como un todo, y al final del domingo no lo hicimos”, refirió Verstappen.

Ello, en alusión al percance que los obligó a abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Ahora, obviamente, necesitaremos ir al equipo en Milton Keynes y pedir disculpas, aunque debemos mantener una actitud positiva porque creo que tenemos muchas posibilidades de cara a Barcelona.

“Contamos con muchas actualizaciones para el coche, y todo se ve muy bien”, hizo notar Verstappen.