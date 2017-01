Vandoorne pone alto a comparaciones

Piloto belga quiere darse a conocer por él mismo y no por similitudes con otros volantes como Hamilton o Max Verstappen

Stoffel Vandoorne ha puesto un alto a las comparaciones de la prensa y en el paddock que le hacen con el piloto británico Lewis Hamilton en las últimas semanas

El joven que debutará en la entrante temporada de la Fórmula Uno compartiendo la titularidad en el equipo McLaren con Fernando Alonso, misma historia que el británico en su inicio en el máximo circuito en el año 2007

Cabe destacar que en esa lejana temporada obligó al español a abandonar la escudería de Woking.

“No quiero ser Hamilton. Quiero ser Vandoorne y daré el máximo de lo que tengo”, explica el piloto belga.

Ligado a lo anterior destacó que no espera algún tipo de ayuda del español durante su primera temporada en el “Gran Circo”.

“No espero absolutamente nada de la relación entre Fernando y yo. Digamos que ni Fernando ni Button me han dado consejos hasta ahora, pero yo siempre estaba cerca de ellos en el circuito, observando y tratando de aprender, pero yo tengo mi propio estilo”, explicó.

Por último, Vandoorne también ha querido deslindarse de comparaciones Max Verstappen.

“Max y yo llegamos a la F1 desde caminos diferentes. Empecé a competir un poco tarde, no tenía mucho dinero y no sabía qué categorías hacer. Max lo hizo todo bastante más rápido. Me falta experiencia en Grandes Premios, pero estoy más que preparado”, sentenció.