‘Si me tomo un año sabático prefiero retirarme’: ‘Checo’

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Racing Point F1 Team, dijo preferir “colgar el volante” que tomarse un año sabático.

“Creo que una vez que sales es posible que nunca regreses, así que si me tomo un año sabático prefiero retirarme”, estableció.

Pérez deberá buscar un nuevo asiento en la máxima categoría del automovilismo luego de que anunciara su salida de Racing Point F1 Team, escudería a la que Carlos Sainz, piloto español de Ferrari, se le fue a la yugular.

“Lo de ‘Checo’ demuestra que en la F1 no todo es tu rendimiento; si se juzga sólo por eso no hay ninguna razón por la que tenga que irse, o que ellos no le quieran.

“Es una pena que el equipo en el que él ha confiado, al que prácticamente salvó de la bancarrota y que por fin consigue producir un buen coche, no cuente con él.

“Me da un poco de rabia porque tengo buena relación con él y le respeto mucho”, dijo Sanz de Pérez, quien también recibió el espaldarazo de Daniel Ricciardo, volante australiano de la escudería Renault, quien dijo esperar verlo en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo el año próximo.

“Aún tiene tiempo; obviamente, hay menos asientos disponibles.

“Espero que encuentre uno; espero verlo en la parrilla en 2021″, puntualizó Ricciardo.