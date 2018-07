Sergio Pérez termina por sumar en Gran Premio de Gran Bretaña

SILVERSTONE.- Los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tardaron en analizar el contacto que tuvo el francés Pierre Gasly con el mexicano Sergio Pérez y decidieron sancionarlo, lo que permitió que “Checo” sumara puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña, que ganara el piloto alemán de la escudería Ferrari, Sebastian Vettel.

A dos vueltas de concluir la carrera, “Checo” estaba en el puesto 10 de la competición, efectuada en el Circuito de Silverstone, pero Gasly impactó con el Force India del jalisciense para sacarlo de la pista y rezagarlo al undécimo puesto.

Tal situación dejaba a Pérez sin la opción de sumar unidades, pero la revisión de la maniobra por parte de los comisarios determinó que el volante de Toro Rosso tuvo culpa en el impacto y que tenía que ser sancionado con cinco segundos.

Así las cosas, las posiciones cambiaron y “Checo” acabó por sumar un punto en el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha de la temporada 2018 de la Fórmula 1.

“Los comisarios sintieron que las maniobras de Gasly fueron generalmente razonables y él estuvo intentando realizar un adelantamiento de carrera adecuado. Pérez dejó el suficiente espacio”, detalló un comunicado la FIA.

Añadió que tal situación forzó a Pérez a salir de la pista por el lado izquierdo del piloto antes de la curva 17 y comprometió su capacidad para dar batalla en las curvas 17 y 18, por lo que Gasly pudo pasar a Pérez.

“Si bien la colisión fue leve, permitió directamente el adelantamiento”, hizo notar.

Tras el dictamen, “Checo” señaló: “Cuando faltaban dos vueltas, Gasly me sacó de la pista. Le di suficiente espacio, pero eso no fue suficiente: Seguimos en contacto y perdí el lugar. Fue un movimiento injusto. Estoy contento de que la FIA haya tomado medidas después de la carrera para penalizar a Gasly, lo que me devolvió el punto final”.

Después de la carrera, y sin que Gasly tuviera sanción todavía, Pérez había calificado la acción de manera antideportiva, pero una vez solucionado el hecho cuenta, ahora, con 24 unidades en la clasificación de pilotos.