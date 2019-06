Sergio Pérez espera mejorar en Canadá

El piloto mexicano Sergio Pérez, espera que las cosas le vayan mejor en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 del próximo fin de semana, luego de lo complicado que le resultaron las dos últimas pruebas en España y Mónaco.

“Hemos tenido un par de carreras difíciles en España y Mónaco, pero me siento más positivo acerca de nuestras posibilidades en Canadá”, manifestó el corredor del equipo SportPesa Racing Point desde Canadá.

“Puedo ver cuánto esfuerzo se está haciendo tras bastidores para llevar el rendimiento al automóvil y creo que nos estamos moviendo en buena dirección. Montreal es una pista única, desplegada sobre rectas y chicanas de alta velocidad, que creo que se adaptará a nuestro coche”, añadió el tapatío.

La confianza también le viene de conocer el trazado del circuito Gilles Villeneuve en Montreal, donde en el 2012 visitó el podio con un tercer lugar vistiendo el nomex de Sauber, y llega totalmente decidido por el resultado que les permita sumar puntos en el campeonato de pilotos.

“El circuito de Montreal siempre ha sido bueno para mí. Tuve un podio allí en 2012 y realmente me encanta el evento. No son sólo los fanáticos canadienses, sino porque siempre me encuentro con muchos mexicanos que van a ver la carrera”, comentó “Checo”.

A pesar de lo que se dice sobre lo complicado que resulta el circuito por las curvas que tiene, “Checo” Pérez externó su conocimiento del mismo que espera superar bien para lograr sumar puntos en el Mundial de Constructores y Pilotos.

“Como circuito, parece más simple de lo que es. Conseguir una vuelta limpia es difícil y es fácil cometer pequeños errores ”, consideró.

“Todo el mundo habla de la chicana final y del Muro de Campeones y tengo que estar de acuerdo en que es la parte más emocionante de la vuelta. Llegas a máxima velocidad , pisas los frenos y debes ser muy preciso. Incluso si has tenido una vuelta perfecta, puedes perderlo todo en la curva final”, expresó el tapatío.

El equipo deberá aprovechar también que, así como Pérez tendrá el apoyo de aficionados mexicanos que estarán en Canadá, su coequipero Lance Stroll estará más motivado por estar en casa y ese puede ser un plus para alcanzar unidades.