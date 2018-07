Sebastian Vettel quiere ya la revancha en Gran Premio de Hungría

Las revanchas en algunos deportes llegan pronto y en la presente temporada de la Fórmula 1 no será la excepción y más para el piloto alemán Sebastian Vettel, quien ya ansía correr el Gran Premio de Hungría el próximo domingo.

Lo anterior debido a que hoy, cuando dominaba el Gran Premio de Alemania, tuvo un error en su manejo, perdió el control de su Ferrari y se fue a impactar en la vuelta 52, por lo que abandonó la carrera y echó por la borda la competición en el Circuito de Hockenheim.

“Me siento muy mal. Me di cuenta muy pronto que todo se había acabado (en Alemania). Ahora vamos a Hungría a hacer lo que podamos y no tengo la sensación de que ahora tengamos que demostrar nada. Todo el mundo sabe lo que podemos hacer. Estoy confiado y tenemos ganas de competir ya en Hungría”, enfatizó.

Al finalizar la decimoprimera fecha de la campaña 2018 del “Gran Circo”, Vettel reconoció que hoy “obviamente he cometido un error y he tirado la victoria”.

Explicó que en el incidente frenó tarde y bloqueó las ruedas traseras, “no he podido hacer nada más. Creo que no hay que analizar lo que ha ocurrido. Teníamos ritmo y controlamos la carrera, pero no he acabado. Es muy duro pero es parte de las carreras, ha sido error mío después de haberlo hecho todo perfecto”.

Ese fallo provocó que el teutón de Ferrari cediera el primer lugar en la Clasificación de Conductores en beneficio del vigente campeón de la máxima categoría del deporte motor, el británico Lewis Hamilton.