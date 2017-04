Sanz fresco como una lechuga

No le causa conflicto correr cada semana

Carlos Sainz, piloto de la escudería Toro Rosso mejoró su noveno puesto conseguido en 2015 y 2016, esto tras conseguir el octavo sitio en la primer fecha del campeonato celebrada en el circuito de Albert Park.

Para el español correr un fin de semana tras otro no le afecta de ninguna mera, pues para él se debe tener en la mente que así está el calendario, la que podría ser un desgaste sería el cambio de horario entre un país y otro, pero a Sainz eso no le afecta en lo más mínimo.

“Un fin de semana de carrera, uno tras otro, no me afecta de ninguna manera. Tienes que tener la misma mentalidad para cada carrera, recordar que tienes dos fines de semana de carrera consecutivos. La parte más dura es el cambio horario, pero no es un problema para mí”, expresó el pilto de Toro Rosso.

Ligado a lo anterior subrayó que es el principio de la temporada, por ende es muy temprano para estarse quejando de un desgaste físico.

“Son las primeras carreras consecutivas de la temporada, pero es demasiado temprano para sentirse cansado”, aseguró.

La siguiente parada es el Gran Premio de China, el cual es caracterizado por caracterizada por el mítico Yin Yang de la curva 1 y 2.