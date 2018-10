Ricciardo autocrítico

Daniel Ricciardo, piloto australiano de la escudería Red Bull, no vacila al reconocer que Max Verstappen, su coequipero, ha estado por encima de él desde la celebración del Gran Premio de Mónaco.

Ello, a juzgar por las 11 veces que ha sido superado por el volante holandés en las rondas de calificación.

“No sé si estoy dando lo mejor de mí este año, o si lo que ocurre realmente es que Max está mejorando mucho, aunque sea cual sea el verdadero motivo, esto aún no ha terminado.

“Durante la temporada pasada no estuve contento con mi ritmo de clasificación, sin embargo, creía que a principios de este año empezábamos a mejorar algunas cosas; siendo honesto, no le resto mérito a Max, que, por supuesto, es un piloto rápido y ha estado conduciendo bien, pero esto no tiene que tratarse de tener ‘más huevos’ en una curva o algo parecido”, refirió Ricciardo, cuyo arranque de la temporada 2018 de la Fórmula 1 fue inmejorable.

Ello, merced a su primera victoria de la campaña en el Gran Premio de China, y posteriormente en Mónaco.

Desde entonces, la situación dio, lamentablemente, un giro de ciento ochenta grados para el volante australiano de la escudería Red Bull.