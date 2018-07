Regina Sirvent ‘quinceañera racing’

Regina Sirvent, con tan sólo 15 años de edad, ha logrado cautivar al deporte motor pero no sólo por su rostro y su bella sonrisa, sino también por su gran habilidad tras el volante.

Sirvent tuvo su primer contacto con el deporte motor alrededor de los 9 años, cuando su abuelo le regaló a ella y a sus hermanos su primer “kart”.

“Empecé a correr a los 9 años y medio, 10, en el kart; mi abuelo me regaló mi primer kart; él era piloto de rallies en los años 70; entonces, en cuanto me regaló mi primer kart, y lo probé, dije ‘no, esto es para mí’”, explicó Sirvent.

Otra de las piezas claves fueron sus padres, los cuales, desde el primer momento en que Sirvent se decidió por el deporte motor, la apoyaron incondicionalmente.

“Mis papás fueron los que me apoyaron; ellos fueron los que me empezaron a meter a carreras nacionales; luego internacionales; luego me mandaron a Estados Unidos unas fechas; yo creo que ellos lo tomaron muy bien y hasta la fecha son los que me motivan a seguir a delante”, refirió Sirvent.

Su destreza al conducir hizo que la ScuderiaRadice le diera un asiento y la oportunidad de formar parte de la competencia FB-BOHN MIKEL’S Trucks dentro de la Nascar PEAK México, en la que se mide a pilotos muy experimentados, si bien eso no la intimidó, sino todo lo contrario: La motiva a seguir aprendiendo de ellos.

“Corremos con pilotos de 60, 50, 30 años de edad que tienen ya mucha experiencia, y lo que me gusta de correr con ellos es que puedo absorber toda esa experiencia; estoy segura que cuando yo llegue a esa edad, seguramente contaré con toda esa experiencia”, expresó la adolescente.

Además de formar parte de Nascar PEAK México, cuenta con un lugar dentro de la parrilla de la Copa Notiauto, serial capitalino que se corre, la mayor parte del tiempo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Ahorita estoy corriendo en la Copa Notiauto, que son Chevys, con el coche número 12; ahí también se corre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Nascar, y antes corría karts; ahorita estoy pensando en regresar porque ya llevo un rato que no corro”, abundó la joven piloto.

Sirvent dio a conocer que una de sus metas es participar en otras categorías fuera de nuestro país, tal vez en Estados Unidos, formando parte de una de la Nascar, como actualmente lo hace Daniel Suárez.

“Me gustaría correr en otra categoría, en algún otro país, como Nascar Estados Unidos o K&N, que son más inferiores a Nascar; algo de turismo en algún otro país”, refirió.

Así las cosas, Suárez, el piloto regiomontano, es la inspiración de Sirvent para seguir adelante en su carrera, pues la forma en que ha representado a México dentro de la Nascar Monster es impresionante.

“Yo admiro a Daniel Suárez, que, pues, ahorita está en la máxima categoría de Estados Unidos, Nascar Monster, y, pues, me parecen impresionantes sus pasos, entonces, él es mi inspiración para seguir adelante”, aseveró Sirvent.

En cuanto a la siguiente fecha de la FB-BOHN MIKEL’S Trucks, en Aguascalientes, aseguró que esa pista en lo particular le trae muy buenos recuerdos, pues la última vez que rodó en ella lideró las prácticas.

“Aguascalientes me trae muy buenos recuerdos; la fecha pasada estuve en el primer lugar en las prácticas; le movimos unas cosas para la carrera; definitivamente, nos hicieron muy lentos, pero estoy segura que en esta fecha nos va ir súper, súper bien”, enfatizó la quinceañera Sirvent.

FAMILIA Y DISCIPLINA CLAVE DEL ÉXITO

Regina Sirvent está consciente de que su vida está llena de muchos sacrificios, como lo son una dieta balanceada, ejercicios, dejar, en ocasiones, de ir a fiestas, dormir hasta tarde por hacer tareas y despertarse temprano, etcétera, pero sabe que, pese a eso, las satisfacciones son mucho mayores.

“Es una con muchos sacrificios, pero esos sacrificios traen recompensas, por ejemplo, no ir a fiestas, llevar una vida muy sana, o sea, llevar una buena alimentación, hacer ejercicio, entrenar en el simulador y, definitivamente, otro es estudiar y llevar un muy buen promedio; es días de estar a las 5 de la mañana haciendo tareas, entonces, son sacrificios que hago, pero, definitivamente, las recompensas son muy buenas”, subrayó.