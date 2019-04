Pilotos mexicanos arrancan temporada en la Blancpain GT Series

Los pilotos mexicanos Diego Menchaca y Ricardo Sánchez comenzaron su actividad en la Temporada 2019 de la Blancpain GT Series Endurance Cup, que se desarrolla en circuitos europeos.

Menchaca, del equipo Orange 1 FFF Racing Team, cumplió con buen manejo en las 3 Horas de Monza, primera fecha de este serial de resistencia, celebrada en el Autódromo Nazionale Monza.

El mexicano compartió el automóvil #555 con el italiano Michelle Beretta y el británico Taylor Protto y cada uno con turno de una hora, donde Menchaca cerró con el décimo lugar general y el tercer peldaño en la clase Silver, tras tomar el volante del Lamborghini Huracán GT3 en el sitio 22.

“Estoy muy contento por cómo acabó el fin de semana. Tuvimos una calificación complicada, por lo cual mis compañeros hicieron los primeros stint y después me entregaron el auto, desafortunadamente, con un poco de daños. Por suerte no fueron terminales para la carrera y me entregaron el auto en el lugar 22 y logré nuestro primero top-10 y el tercero de la clase Silver”, señaló Menchaca.

Otro piloto mexicano que también tuvo actividad en esta competencia, con cerca de 50 autos en la parrilla de salida, fue Ricardo Sánchez, del equipo Belgian Audi Club Team, y donde comparte el volante con el holandés Rik Breukers y el belga Charles Weerts.

Sánchez y compañía acabaron en el puesto 27 general y décimo de la categoría Silver. Cabe recordar que la Blancpain GT Series Endurance Cup abarca categorías Pro Cup, Silver Cup, Pro-Am Cup, Am Cup y Group N.

Los vencedores de las 3 Horas de Monza fueron los conductores del auto #54 Porche 911 GT3 del equipo Dinamic Motorsport, manejado por el italiano Andrea Rizzoli, el kuwuaití Zaid Ashkanani y el austriaco Klaus Bachler, esto dentro de la Pro Cup.

La próxima carrera se disputará el 12 de mayo con las 3 Horas de Silverstone, en Gran Bretaña.