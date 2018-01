Piloto Pancho Name tiene expectativas altas para este 2018

El piloto Pancho Name y su navegante Armando Zapata lograron una importante y destacada participación en el Campeonato Mundial de Rallies WRC3 en 2017.

La dupla se colocó en octavo lugar en su primer año, por lo que este 2018 va por más, abriendo hostilidades con el Rally México en marzo.

En su temporada de novatos, Name y Zapata dejaron un buen sabor de boca, aunque en México abrieron temporada no pudieron sumar unidades, pero se reivindicaron en Portugal donde consiguieron el triunfo de su categoría.

Tuvieron duras lecciones como el rally de Italia, donde tuvieron que retirarse temprano tras comprometer la seguridad de su coche en una salida de carretera.

Dentro del campeonato de pilotos y copilotos, Pancho y Armando lograron colocarse en la octava posición de 24 competidores.

El equipo mexicano no participó en todas las fechas del campeonato, ya que lo importante fue el aprendizaje y experiencia que les servirá para hacer una temporada más amplia este 2018.

“En verdad para mí fue un año que me marcó completamente al triunfar en Portugal; y saber que podemos pelear por más y aprender aún mucho más, me impulsa y me motiva a seguir luchando por lograr el campeonato mundial WRC3 en el 2018”, dijo Name.

“Estoy extremadamente agradecido con mis patrocinadores, familia, amigos y toda la gente que siempre nos da su apoyo y cariño incondicional, el levantar la bandera de México en un evento del campeonato del mundo era un anhelo que pude cumplir”, finalizó.