Piloto Palacios Jr. aspira al “top ten” en categoría TC2000

El piloto Rafael Palacios Jr. tiene claro sus objetivos en el cierre de temporada 2018 de la Copa Notiauto y dentro de la categoría TC2000, donde aspira a concluir dentro del top ten general.

“A lo largo de la temporada hemos tenido problemas que nos han mermado en las posiciones, y aunque actualmente nuestros puntos nos colocan en la mitad de la tabla general, nuestro objetivo es llegar al top 10”, manifestó el conductor del equipo Sport Racing Team.

Palacios Jr. en la actualidad cuenta con 278 unidades en la clasificación, lejos del título, pero con la responsabilidad de cerrar de buena manera la campaña a falta de tres fechas para que culmine.

Respecto a su experiencia en la TC2000, el piloto resaltó las dificultades que existen debido al elevado número de competidores y al desgaste físico que implica disputar las carreras, por lo que una de las claves para sobresalir es mantener en un óptimo estado de forma.

“Manejar en los TC2000 no es nada fácil, son muchos autos y todos muy veloces, es muy desgastante físicamente y por eso me trato de preparar lo mejor posible, así eliminamos una variante que nos pueda complicar la carrera, estar fuerte y resistir es clave más aún cuando yo hago toda la carrera, me siento bien físicamente y eso ayuda a tener más confianza en mi manejo”, declaró.

Rafael Palacios competirá este sábado en la octava fecha de la Copa Notiauto categoría TC2000, semillero de la NASCAR México, a disputarse en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.