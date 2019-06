Piloto Hugo Oliveras aspira al podio en Aguascalientes

El experimentado piloto Hugo Oliveras Aguilar reconoció que esperaba estar más arriba en la clasificación de la NASCAR PEAK México 2019; sin embargo, es consciente de que resta camino por recorrer y en Aguascalientes aspira a estar en el podio.

“Esperábamos estar más arriba, hemos tenido coche y velocidad para estar más arriba, pero hemos tenido unas fallas que nos han mermado, pero afortunadamente esto está empezando y estamos cerca. Lo que es importante es que ya no podemos dejar ir más puntos, tenemos que empezar a ganar podios y carreras si queremos llegar a la final de noviembre y pelear el campeonato”, dijo.

Para esta cuarta fecha de la NASCAR México a celebrarse en territorio hidrocálido, Oliveras Aguilar llega en el sexto lugar del Campeonato de Pilotos, con 108 unidades, mientras que el líder es Rubén García Jr., con 128 puntos.

Sobre la venidera carrera señaló que Aguascalientes siempre la visualizará como una carrera de óvalo, como el mejor de la México, y ahora con el añadido, entra en la modalidad de circuito, que es bastante corto, por lo que el auto sufre mucho en temas de frenos y de temperatura.

En entrevista con Notimex, Oliveras Aguilar destacó que hay varios factores a considerar, pero que está preparando para llegar al cien por ciento físicamente, así como el coche.

“La categoría cada vez es más peleada, la exigencia es muy grande pero estamos seguros que vamos a tener un auto para pelear en la carrera”, señaló el piloto.

El conductor y propietario del equipo HO Speed Racing y quien conduce el Dodge #11 en el máximo serial de automovilismo mexicano enfatizó la importancia de estar entre los tres primeros puestos de la cuarta fecha para recortar distancias con los pilotos de arriba.

“Queremos estar en el podio, vamos a trabajar, vamos a tener un entrenamiento previo para poder sacarnos de duda de las fallas que tuvimos en las últimas dos carreras que nos han mermado de los podios”, indicó Olivera Aguilar.

“Esperamos que esté todo listo en el entrenamiento y trabajar en tener un coche rápido y constante, pero eso es muy difícil, y recordar que peleamos también contra otros 30 pilotos de mucho nivel, todo se vuelve más complicado, vamos a tratar de lograrlo, confío en mi equipo técnico y confío en mí como piloto”, afirmó.

Oliveras Aguilar subrayó la importancia de cumplir con una buena clasificación el sábado próximo para arrancar bien posicionado en la carrera del domingo 9 de junio, en un trazado en el que será difícil rebasar.

“Áreas de rebase puede haber una o dos, máximo, y con muchas trabadas puede haber muchos contactos. Primero hay que evitar los contactos y no romper algo de tu coche, así que hay que tratar de clasificar lo más adelante posible. La diferencia puede ser que no falle el auto, que no exista una falla mecánica, que no está en manos de nadie, porque si no todo se frustra y todo se va a la basura”, aseguró el piloto.