Piloto Esteban Gutiérrez espera quedarse en Fórmula 1

Tras una temporada de altibajos en 2016 con Haas, en la que mantuvo interesantes duelos con su compañero, el francés Romain Gorsjean, éste al final lo superó por puntos ya que Gutiérrez no logró entrar entre los 10 primeros durante la temporada y el equipo no lo renovó

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez tiene pocas opciones para estar en la parrilla en 2017 en el Campeonato de Fórmula 1, sin embargo confía en sus capacidades, por lo que seguirá buscando su permanencia.

Tras una temporada de altibajos en 2016 con Haas, en la que mantuvo interesantes duelos con su compañero, el francés Romain Gorsjean, éste al final lo superó por puntos ya que Gutiérrez no logró entrar entre los 10 primeros durante la temporada y el equipo no lo renovó.

Ahora el conductor azteca pretende conseguir una de sus últimas opciones, que sería un asiento en Manor. Esto sería con el alemán Pascar Wehrlein atado con Sauber para ser pareja del sueco Marcus Ericsson este curso, no hay otro posibilidad como titular.

La otra opción es ir como piloto de reserva como lo hizo en 2015 con Ferrari, pero Esteban aseguró en declaraciones que reproduce el portal caranddriverthef1.com que a pesar de que en 2016 no fue como esperaba cree que puede dar buenas actuaciones a la categoría.

“Espero que la gente lo valore. Soy consciente de lo cerca que he estado. Honestamente, si no tuviera la velocidad y el talento o no me sintiera capaz de hacerlo, no intentaría seguir en Formula 1”, afirmó Gutiérrez