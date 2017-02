Piloto Daniel Suárez con ambición de seguir triunfando en Nascar

Una vez que se coronó campeón en la Nascar Xfinity, el piloto mexicano Daniel Suárez está enfocado en su siguiente reto, ahora en la Nascar Cup, categoría líder de “stock cars” y en la que quiere volver a conquistar un campeonato.

El progreso ha sido significativo para Suárez que llega ya con buenas tablas, luego de correr hace unos años la Nascar México, luego combinarse con algunos seriales regionales y finalmente en 2015 dar el salto a correr la segunda división, donde se coronó novato del año y a la siguiente temporada obtener el campeonato.

Por ello, el equipo Joe Gibbs Racing le da la oportunidad de estar en la categoría estelar con un coche sumamente competitivo, pues llega remplazando al recién retirado Carl Edwards, quien acumuló 28 victorias y quedó subcampeón en dos ocasiones.

“Si me hubieran dicho hace unos años que iba a estar aquí, hubiera expresado que me encantaría, pero que no sabría si iba a ser realidad. Hoy estoy viviendo lo que mucha gente, he trabajado y tengo expectativas, aunque no quiero ponerme unas muy altas, sé que correr en esta categoría no va a ser lo mismo”, apuntó Suárez.

Indicó que llegar a una parrilla de 49 autos al máximo nivel será un desafío interesante para probarse a sí mismo, “algunos ya los conozco, pero ahora es diferente porque no solo el coche es más potente y con menos agarre, sino que además todos los pilotos son competitivos”, indicó.

Agregó que ha corrido máximo con nueve o 10 conductores por carrera, pero ahora trabajará muy duro para ser competitivo lo más pronto posible.

Suárez agregó que en esta temporada de novato, que competirá en la Nascar Cup, quiere sacarle el máximo rendimiento posible a la temporada, por lo que además tiene ya pactadas 12 fechas de la Nascar Xfinity para correr.

Para mí es muy importante estar manejando siempre un carro de carreras, no importa cuál sea, voy a seguir con el mismo plan. Tengo un paquete grande en la carrera principal, pero correr lo sábados nos va ayudar mucho para que los domingos lleguemos mejor adaptados a la pista”, señaló.

Recordó que en su momento Suárez tuvo la oportunidad de dirigir su carrera hacia Europa, a los coches Fórmula, y seguir los pasos de otros tantos mexicanos que ya corrían allá, pero el destino lo llevo a los “stock cars” y es una decisión de la que no se arrepiente.

“Todavía recuerdo esa junta con mi papa, Jimmy Morales (Jefe de Equipo de Escudería Telmex), estábamos decidiendo mi futuro, pude ir a Europa, pero me decidí por la Nascar, pensé que podía abrir camino”, apuntó.

Detalló que no había otros mexicanos y al ser un deporte muy difícil, debido a que no está tan desarrollado como la Fórmula 1 con computadoras y simulaciones, era el reto que estaba buscando.

Daniel Suárez mostró su agrado por el regreso de la Nascar a México, ya que en su momento fue una oportunidad de oro para tomar las bases que luego desarrollaría en Estados Unidos y así espera que pronto puedan incorporarse otros pilotos para seguir la brecha que ya trazó el regiomontano.