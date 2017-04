Piloto “Checo” Pérez recupera dos puntos en Gran Premio de China

El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una mala salida en el Gran Premio de China, pero una entrada a pits temprano y el coche de seguridad le ayudaron a regresar a la pelea y al final rescatar dos puntos para la causa con el noveno puesto.

“Se siente bien salir de una entretenida carrera con algunos puntos más. El inicio de la carrera no fue fácil porque tuve una salida mala y perdí cinco o seis posiciones antes de la curva uno. Sin embargo, recuperé algunos lugares en la misma primera vuelta”, indicó.

“Aunque luego hubo un contacto con Stroll en la curva 10, lo que me provocó un pinchazo. Creo que no me vio porque no me dio espacio. Entonces hicimos el cambio a neumáticos de seco en el momento correcto y elegí los superblandos, fue una decisión correcta porque encontré un buen ritmo y adelanté a (Felipe) Massa y (Daniil) Kvyat”, señaló.

Para el mexicano, la pelea se centró la mayoría de la carrera en mantenerse entre los 10 primeros, tras haber largado octavo en el Circuito Internacional de Shanghái, dio una entretenida pelea y recuperó su posición inicial, aunque no pudo mantener el octavo sitio hacia el final de la carrera.

“Siempre puedes volver a revisar la estrategia y ver cosas que podrías haber hecho mejor, terminamos donde nos merecíamos en términos del ritmo del coche. Es otro gran resultado para el equipo y nuestra duodécima carrera seguida en puntos, es un logro especial”, dijo.

Destacó que todavía están lejos del ritmo de media tabla que tienen y eso se demostró este domingo en el Circuito Internacional de Shanghái.

“Esperábamos una carrera complicada, pero nos dimos cuenta lo lejos que estamos de Toro Rosso, Williams y el Hass, y creo que eso es importante para nosotros para seguir mejorando en las próximas carreras”, comentó.

Sobre la escudería McLaren destacó que aunque no pasan por su mejor momento, no están siendo un rival fácil para ellos, pues en el caso del español Fernando Alonso que lo tuvo delante durante la primera parte de la carrera antes que abandonará.

Añadió que a pesar de la poca velocidad punta en las curvas es más rápido y eso complicaba pasarlo en los puntos claves de la pista por lo que los fue rezagando.

Ahora el mexicano se alista para el siguiente desafío es el Gran Premio de Baréin, la próxima semana, con ocho puntos en el noveno sitio general.