Para el olvido Gran Premio de Francia para Sergio Pérez

PARÍS.- Después de abandonar, antes de las 30 vueltas, en el Gran Premio de Francia, que ganó el británico Lewis Hamilton, el piloto mexicano Sergio Pérez admitió que se dio un paso atrás en esta temporada 2018 de la Fórmula 1.

Para colmo de males, su coequipero, el francés Esteban Ocon, corrió con la misma suerte, en el Circuito Paul Ricard, antes del primer giro, de ahí que fuera un fin de semana para el olvido en la escudería Force India.

“Hoy, Renault y Haas han sido bastante superiores a nosotros, e incluso los Sauber. Dimos un paso para atrás y espero que en las próximas carreras, que no hay mucho tiempo, podamos llevar mejoras y estar más competitivos”, manifestó Pérez al término de la carrera.

“Checo” dejó la competición a medias debido a problemas con el motor, cuando por momentos llegó a estar metido en el Top Ten tras arrancar en el décimo tercer puesto en el Gran Premio de Francia.

“Realicé una buena salida y me mantuve libre de los incidentes. Hubiera quedado octavo, pero (Romain) Grosjean cortó algunas curvas y me pasó. Dimos todo para intentar lograr un resultado, pero la suerte no estuvo de nuestro lado este fin de semana”, apuntó.

Por tercer gran premio consecutivo, Pérez se quedó sin sumar en la clasificación de pilotos, por lo que se mantuvo con 17 unidades y el equipo indio se rezagó en el campeonato de constructores.

“Es una pena porque teníamos la oportunidad de sumar una buena cantidad de puntos y, en vez de eso, nos vamos con las manos vacías”, lamentó.