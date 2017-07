Otro triunfo de ‘El Tío’ Zambrano

Otra contundente victoria de Julio César “El Tío” Zambrano en la máxima categoría del Motocross Nacional Mexicano, la MX-1, al obtener otro doble triunfo, en las 2 carreras efectuadas en la séptima fecha en Morelia, Michoacán.

Carlo Iván Gómez, en la categoría MX-2, rozó el podio, finalizando en el cuarto de la general, y Gael Ruiz del Campo con otra cuádruple victoria, algo ya común para él y sus adversarios de las 2 categorías en las que está compitiendo.

A los mandos de su Husqvarna 450c.c., tatuada con el número 117, ‘Él Tío’ Zambrano conquistó la séptima fecha del Campeonato Nacional de Motocross.

“Tuvimos un excelente resultado, con estas 2 victorias, ya estamos de lideres en el campeonato nacional”, añade.

En la primera manga, ‘El Tío’ tuvo una mala arrancada, pero se recuperó para ganar, mientras que en la segunda competencia logró la victoria desde el ‘hole shot’, sin ningún problema.

El mejor tiempo del ‘Tío’ fue en 1:20.740 impuesto en la primera carrera, al trazado de poco más de 1,300 metros de longitud.

Carlo Iván Gómez, “Súper Ratón”, #129, tuvo una fuerte pelea por el podio de vencedores de la categoría co-estelar MX-2.

“En el heat 1 arrancamos a mitad de la tabla, recuperándonos hasta el cuarto lugar. Para la segunda manga tuve un mal arranque, me fui último, tratando de recuperar posiciones en una pista muy dura y resbalosa”, agrega.

Súper Ratón recupero hasta el sexto puesto para finalizar cuarto en la sumatoria de ambas carreras siendo su mejor tiempo por vuelta en 1:23.298, marcado en la primera manga.

Más que sólido en el estado del campeonato, el flamante líder de las categorías 85c.c. Motocross y 85c.c. Open, Gael Ruiz del Campo, #400, redondeó otro fin de semana perfecto.

“En la carrera 1 de 85c.c. Open, me cuidé, ya que estaba muy resbalosa la pista, aún así ganamos. Para la segunda carrera la pista estaba en mejores condiciones y pude exprimir al máximo mi Husqvarna 85c.c., 2 tiempos. En la 85c.c. Motocross logramos ganar en la primera carrera con una pista en buenas condiciones, al estar recién regada y sacando mi mejor velocidad. Para la segunda carrera nos encontramos una pista muy destruida, no gané el ‘hole shot’, se me complicó un poco al arrancar en cuarto, me despisté y me fui sexto, pero remonté a segundo, 3 vueltas después rebasé al primero”, expresa.

Cuatro carreras y 4 victorias, además de 3 hole shot, siendo su vuelta más rápida en 1:25.209 marcada en la primera carrera de la categoría 85c.c. Motocross.

Este próximo 15 y 16 de julio se realizará la octava y penúltima fecha del campeonato, en lo que será la carrera en casa del Equipo Road X–Husqvarna de México, al realizarse dentro de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, base del equipo líder en 2 de las 3 categorías estelares del Motocross mexicano.

La pista estará dentro del Trióvalo Bernardo Obregón en Cajititlán, Jalisco.