No piensa mucho en su legado Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería Mercedes, dijo tener el deseo de que lo recuerden tal y como él lo ha hecho con el mito brasileño Ayrton Senna.

“No pienso demasiado en mi legado, para ser honesto; lo único que pienso sobre esto es que quiero ser conocido como alguien duro tanto dentro como fuera de las carreras, pero como un competidor justo.

“Así es como recuerdo a Ayrton Senna y espero que me recuerden de forma similar; desde que empecé siempre ha sido mi objetivo hacer algo similar”, refirió Hamilton en entrevista con una publicación oficial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

En cuanto a su futuro, Hamilton aseveró que está en él mismo determinar si para a final de año, es decir, que su destino está en sus manos.

“Mi destino está en mis manos; puedo decidir parar a final de año”, ejemplificó.

Así las cosas, Hamilton dijo no tener la certeza de lo que va a pasar o de lo que va a hacer.

“Cualquier cosa que haga sé que si me aplico de la misma manera que me he aplicado siempre, e incluso si sigo compitiendo, siento que puedo lograr grandes cosas”.

“Nunca voy a dejar de empujar hasta el límite haga lo que haga y voy a luchar por la grandeza en cualquier cosa que haga, así que creo que esa misión o esa mentalidad creará mi legado”, sentenció Hamilton.