No le cae el veinte a Christian Horner

Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, se dijo, al día de hoy, incrédulo por la determinación del piloto australiano Daniel Ricciardo de marcharse a Renault.

“Pensé que Daniel estaba bromeando cuando me llamó y me dijo ‘me voy a Renault’; en ese momento yo le respondí ‘¿que tú qué? ¿Es una broma por las vacaciones?’, pero, entonces, me aclaró que debía respetar su decisión.

“Renault es un equipo con una tendencia claramente ascendente y que está invirtiendo en muchos recursos; creo que Daniel decidió que necesitaba un cambio tras un largo vuelo a América; te fijas en los hechos racionales y es difícil de comprender, pero Daniel tiene sus razones”, refirió Horner.

No obstante, el jefe de la escudería Red Bull dijo ver como muy arriesgado el movimiento de Ricciardo.

“Entendería que se fuese a Ferrari o Mercedes, pero irse a Renault es un riesgo enorme teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra su trayectoria.

“Es como convencer a una chica de que salga contigo, pero ella tiene dudas”, ejemplificó Horner.