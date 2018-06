No es Hamilton de mente débil

Asegura no permitir que la preocupación se apodere de su persona; minimiza sitio en el que larga en la parrilla; ‘no miro a ningún piloto ni pienso que podría perder ante esa persona’, precisa

Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería Mercedes, minimizó el sitio en el que larga en la parrilla, amén de calificar como un signo de debilidad el permitir que la preocupación se apodere de su persona.

“No dejo que la preocupación entre en mi cabeza; es la primera señal de debilidad, y mi mente no es débil.

“Sigo estando aquí para ganar y aún creo que podemos hacerlo; tengo plena confianza en mis hombres y estoy poniendo toda mi energía hacia ellos; el momento en que cualquier persona, en cualquier deporte, como, por ejemplo, en tenis o en golf, o como también en los negocios, cree que podría perder esto, en ese mismo momento ya ha perdido; no me importa dónde comienzo en la parrilla, ya que no miro a ningún piloto ni pienso que podría perder ante esa persona”, refirió Alonso.

Ello, al ser inquirido sobre el hecho de que la hegemonía de la escudería Mercedes en la Fórmula 1 ya no es la que era.

Es decir, el golpe de que ha dado Ferrari en la mesa en la actual temporada de la máxima categoría del automovilismo.

Sobre el particular, Hamilton sentenció que “soy de los que piensan en cómo puedo vencerlos y cómo puedo ser mejor”.

“Voy a seguir haciendo eso hasta que me muera”, sentenció el piloto británico de la escudería Mercedes.