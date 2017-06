Ni un ápice cede ‘Checo’ Pérez

MONTREAL.- La tensión estalló en la escudería Force India tras el Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno, que ganó el británico Lewis Hamilton, y luego de un cruce de declaraciones entre los pilotos mexicano Sergio Pérez y francés Esteban Ocon, ya que la sensación una vez concluida la carrera era que el podio era posible, pero la batalla en la pista entre ambos los limitó.

En la última parte de la justa, Ocon, con neumáticos más frescos y poco más de medio segundo más rápido que Pérez, pidió pasar al mexicano, que en ese momento iba cuarto y, así, tener posibilidades, con mejor ritmo, de inquietar al australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo , sin embargo, “Checo”, una vez enterado de la situación por el radio del equipo, se negó a ceder su posición.

En la lucha entre ambos en la pista, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), quien venía detrás, pasó a los dos; el galo se quejó públicamente y dijo que eso no era justo, ya que contaba con mejor ritmo, pero Pérez se defendió también ante las grabadoras.

“En ritmo me perjudicó un poco la situación; cuando me pidieron que dejara pasar veníamos todos juntos y lo intento cuando llegamos a los doblados, pero no hubo posibilidad sin que cediéramos demasiado tiempo; yo le pedí al equipo que nos dejara correr y creo que al final fue un excelente resultado (con Pérez quinto y Ocon sexto)”, dijo el volante “azteca”.

Agregó que no vio posibilidades de que su coequipero pudiera tener un mejor resultado; “tuvo toda la carrera para pasarme a mí y no lo consiguió; no creo que hubiera llegado a pelear con Ricciardo; Red Bull es muy competitivo; durante toda la carrera pasan muchas cosas; lo tenemos que platicar. Cumplí con mi trabajo y es para lo que vengo a las carreras”.

Sin embargo, Ocon también expresó su sentir; “no estoy de acuerdo con lo que dijo Pérez; yo tenía neumáticos más frescos; iba seis o siete décimas más rápido; no lo podía pasar porque los dos teníamos el mismo coche y el mismo motor. Si podía ir al podio o no, nunca lo sabremos, yo hice lo mejor que pude, pero de haber sido agresivo hubiera podido provocar un retiro; ambos íbamos casi al límite”.

Finalmente, aclaró que Force India consiguió un buen resultado, que es lo más importante, aunque en términos generales se queda con la sensación de que pudo haber algo más.

“No hay ningún primero o segundo piloto; ambos tenemos las mismas posibilidades, y quien está mejor es quien deba tener esa facilidad de hacerlo mejor; es algo que se tendrá que hablar, pero de momento me siento bien y creo que estoy progresando mucho con el equipo”, sostuvo.