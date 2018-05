Mexicano Sergio Pérez confía en sumar puntos en Gran Premio de Mónaco

En lo que calificó como su pista favorita, el piloto mexicano Sergio Pérez ya se concentra en el Gran Premio de Mónaco, que se llevará a cabo este fin de semana y que será la sexta ronda del Mundial F1 2018.

En 2016, “Checo” Pérez consiguió su sexto podio en la Fórmula Uno en este circuito del principado, al terminar detrás del inglés Lewis Hamilton y del australiano Daniel Ricciardo, pero siempre con la presión del alemán Sebastian Vettel.

De acuerdo con el portal en internet de la Escudería Telmex, el piloto de Force India está motivado por esta carrera en Mónaco, donde ha tenido gratas experiencias, como el triunfo logrado en 2010 en la serie GP2, antesala de la F1, cuando “Checo” se convirtió en el primer mexicano en ganar en ese principado.

En declaraciones desde Silverstone, Inglaterra, el director general del Sahara Force India, Vijay Mallya, señaló que para esta carrera tanto Pérez como su coequipero, el francés Esteban Ocon, cuentan con un buen auto para buscar el podio.

“Está mejorando con cada carrera. Las actualizaciones en España nos llevaron un paso adelante y hay más por venir. Después de cinco carreras, parece que ahora tenemos algo de impulso”, expuso.

Por su parte, Sergio Pérez manifestó en el portal de la Escudería Telmex que este circuito es una buena oportunidad para sumar puntos, además de que disfruta cuando conduce en Mónaco.

“He tenido algunos buenos resultados en Mónaco, especialmente con el podio de hace dos años. Siempre disfruto de los circuitos urbanos y creo que es otra buena oportunidad para que ganemos puntos”.

De la misma manera explicó el porqué prefiere este circuito, “la razón por la que me gusta tanto Mónaco es porque no es fácil. Es un gran desafío y siempre es una carrera difícil. Cada vuelta estás bajo presión. No hay oportunidad de relajarse”.

“Necesitas aumentar tu velocidad, desarrollar tu confianza y tener cuidado de no sobrepasar los límites. Cuando el auto está funcionando bien y tienes confianza, es la mejor sensación del mundo”, añadió.

El Gran Premio de Mónaco está planteado a 78 vueltas al trazado callejero de 3.337 kilómetros, para lograr una distancia total de 260.286 kilómetros.