Matus da destellos de grandeza

Un gran rendimiento demostró el piloto mexicano, Axel Matus, durante la quinta fecha de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup, disputada en el autódromo Red Bull Ring en Austria, al ubicarse en el lugar 11 en la segunda carrera y 16 en la primera.

El volante del auto marcado con el número 51 CDMX-MÉXICO68-TELCEL-Infinitum demostró gran desempeño en ambas pruebas, en la primera de ellas, remontó varias posiciones tras arrancar en el lugar 27, pero faltando ocho vueltas para el final de la misma, la lluvia impidió que el mexicano siguiera en plan ascendente y finalizó el sitio 11.

Mientras que en la segunda, tras pelear con los punteros y ubicarse en el puesto 8, sufrió un contacto que le hizo perder el ritmo que tenía y culminó en el casillero 16.

“En mi última vuelta hice un trompo, entonces como no pude terminar ese giro, todos los pilotos bajaron los tiempos, con lo cual me quedé hasta atrás, lo cual me complicó el día”, expuso Matus.

“Tuvimos una buena arrancada durante la primera carrera, donde remontamos varias posiciones, terminamos 16 con un ritmo muy bueno”, relató Axel.

El piloto tapatío subrayó que el sábado se quedó con ganas de más para dejar satisfecho a su propietario.

Con este resultado, Axel Matus quedó ubicado en el vigésimo lugar del campeonato de pilotos sin puntos de por medio.

La sexta fecha doble de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup se disputará el próximo fin de semana en el Circuit de Spa-Francorchamps, de Bélgica.