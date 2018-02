Marc Priestley mudo testigo de rivalidad Alonso-Hamilton

Marc “Elvis” Priestley, jefe de mecánicos de la escudería McLaren de 2000 a 2009, da fe de la rivalidad entre el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton a través de un libro.

“Yo estaba en el medio de todo y es justo decir que se odiaban el uno al otro “, hace notar el autor de “The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane”.

A decir de Priestley, Hamilton contaba con la protección de la escudería McLaren y de su director, Ron Dennis.

“Él sabía que contaba con ese apoyo, y con el apoyo de los medios de comunicación ingleses, mientras que Fernando, el campeón y considerado, ampliamente por todos, como el mejor piloto del momento, estaba en un equipo inglés, con un piloto inglés.

“Y estaba totalmente convencido de que Ron y todo el equipo apoyaba a Lewis”, hace notar Priestley en “The Mechanic: The Secret World of the F1 Pitlane”.

Así las cosas, el jefe de mecánicos de McLaren de 2000 a 2009 justifica la salida de Alonso.

Ello, al percatarse de que tanto la escudería como su director se decantaban por Hamilton.