Le Mans eligió al ganador Fernando Alonso

Después de lograr un nuevo campeonato en automovilismo, el español Fernando Alonso ha declarado que fue una victoria que él y su equipo no esperaban, pero gracias a la suerte pudieron conseguir el título las 24 Horas de Le Mans.

“Esta victoria definitivamente no fue esperada, no teníamos el ritmo para ganar, no merecíamos imponernos en la pista, pero la suerte jugó un papel decisivo; la carrera elige a su ganador, el primer objetivo fue convertirse en campeón del mundo”, comentó Alonso después de la victoria en la carrera.

Así mismo, el piloto ibérico consiguió un nuevo título en su andar por las pistas del automovilismo, pues se ha proclamado bicampeón de la Fórmula 1, calificando su actuación en Le Mans como la oportunidad de luchar por un campeonato mundial más.