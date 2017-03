Le da el visto bueno

Lewis Hamilton aseguró que la relación con su nuevo compañero Valtteri Bottas va viento en popa en el poco tiempo que lleva trabajando juntos en el equipo Mercedes.

El tres veces campeón del mundo aseguró que el finlandés es el mejor coequipero que atenido en el tiempo que lleva dentro de la Fórmula Uno, de la misma manera valoró los aspectos positivos de Bottas como su trasparencia en la relación entre ambos integrantes de las flechas plateadas.

“Lo que hasta ahora me gusta de trabajar con Valtteri es que todo tiene que ver con la pista, lo que hacemos en el circuito, y no fuera. No hay juegos. Hay una transparencia total. Me gusta eso. Siento que ya tenemos una mejor relación de trabajo que nunca con cualquier compañero de equipo tenía antes”, expresó Hamilton.

El británico se dijo dispuesto a brindar tanta información como le sea posible para que Bottas se adapte mejor al equipo en su primer año.

Lo anterior contrasta con las declaraciones de mediados de febrero, en ella Lewis argumentaba estar disgustado por compartir su telemetría con su coequipero y que horas más tardes explicó que se habían malentendido sus declaraciones.