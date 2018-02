Lauda al rescate de ADN de la F1

El ex piloto austriaco Niki Lauda se declaró porque la máxima categoría del automovilismo mantenga su ADN.

Es decir, que la Fórmula 1 debe centrarse en la competición pura y dura, dejar correr a los pilotos y eliminar tantas quejas por radio y penalizaciones por adelantamientos.

“Los circuitos han tenido la evolución adecuada en los últimos 30 años; así es como la Fórmula 1 debe funcionar; no hay dudas de ello, pero todo este bodrio de las penalizaciones si pisas una línea blanca o similar, lo odio.

“Es un enorme error; evita que los chicos compitan y da la oportunidad a otros pilotos de quejarse; cada vez que alguien les pasa hablan por la radio y dicen ‘me pasó pisando la línea blanca’; es lamentable”, hizo notar Lauda.

Por otra parte, el ex piloto austriaco se dijo en contra del halo.

“Estoy completamente en contra del halo por el mismo motivo; nadie obliga a los pilotos a correr; tienes que pensar en eso antes; ¿quieres hacer esto o no? Estos pilotos son los mejores del mundo, y los que no puedan soportarlo necesitan quedarse en casa; por ello no me gusta esta evolución, y si sigue así, nadie querrá ver la Fórmula 1 porque los pilotos ya no serán héroes nunca más”, asentó Lauda.