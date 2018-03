Jorge Colín afinadito

El piloto del equipo Grupo Besco/Gulf/Colín Racing by Kappa consigue su primer victoria del año en Querétaro

La segunda fecha de la Copa Notiauto que se corrió en el circuito del EcoCentro Querétaro este pasado Sábado, fue de sentimientos encontrados para el equipo Grupo Besco/Gulf/Colín Racing by Kappa, patrocinado por Gulf, Kappa, Grupo Besco, DIMAL, ESTO, uno más uno, Inteligencia Automotriz, Deporte Motor y CIONoticias.tv, que luego de tener problemas con el motor de uno de sus bólidos y que impidió la participación del Audi #13, se abrió la posibilidad para el GTI #32 de sacar la casta, situación que sucedió en manos de Leonardo Colín que situó el auto en la Pole Position y luego de acordar cambiar de auto, Jorge Colín logró la primera victoria del año para la escuadra en la carrera 1 de los Súper Turismos 1.

“Lamentablemente tuvimos problemas con el motor del Audi #13 todo el fin de semana, por lo que decidimos enfocarnos a sacar la mayor cantidad de puntos para el segundo auto. Tuve la posibilidad de subirme al auto y funcionó, logramos tener la victoria y estos puntos nos ayudan mucho”, dijo Colín.

Con este hecho Jorge Colín demostró que a pesar de alejarse de las pistas por un año, las manos saben su talento y ahora sólo es momento de ajustar los detalles mecánicos para que el equipo Grupo Besco/Gulf/Colín Racing by Kappa retome la senda de las victorias.

“Hay que trabajar mucho, no me voy a dormir en mis laureles con esta victoria, es momento de trabajar más para que el #13 esté listo y podamos enfocarnos en los buenos resultados, debemos tener un auto muy bueno para poder salir victoriosos, hay muy buenos pilotos y equipos, vencerlos no será cosa fácil, así que nosotros nos dedicaremos a trabajar mejor en la parte mecánica y a prepararnos de igual manera en la parte física”, comentó el piloto.

Agregó que ahora que regresa el campeonato al Autódromo Hermanos Rodríguez tendrán más tiempo para preparar el auto, aclaró que confía plenamente en sus mecánicos y que dejarán a su Audi #13 en óptimas condiciones para logras más victorias.

La siguiente cita para el equipo Grupo Besco/Gulf/Colín Racing by Kappa, será el próximo 14 de abril en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.