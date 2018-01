Jean Todt no sufre ni se acongoja

Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), minimizó una eventual salida de Ferrari de la Fórmula 1.

“¿Tengo miedo de que Mercedes o Ferrari se vayan? Esa es su elección.

“Está claro que no queremos que nadie se vaya y Ferrari es una de las marcas icónicas; es una empresa, un equipo, que ha participado en todos y cada uno de los campeonatos de Fórmula 1 desde su creación, así que no quiero ver a Ferrari irse; no creo que fuera bueno”, refirió Todt.

En ese tenor, el presidente de la FIA aseveró que si bien una eventual salida de la Scuderia de la máxima categoría del automovilismo distaba de ser su responsabilidad, tomar esa decisión sería dolorosa para los del “Cavallino Rampante”.

“Creo que también será doloroso para Ferrari no estar en la Fórmula 1, pero esa ya no es mi responsabilidad”, puntualizó Todt.

La Scuderia ha amagado con abandonar la máxima categoría del automovilismo de no atenderse sus demandas respecto a las nuevas normas de motores.