Imponente el Road X–Husqvarna de México

La octava fecha y semifinal del Campeonato Nacional de Motocross mexicano 2017, disputada el 15 y 16 de julio en el Trióvalo Bernardo Obregón en Cajititlán, Jalisco, dio como resultado el campeonato en 3 categorías para el equipo Road X Motorsports-Husqvarna de México, a mandos de Gael Ruiz Del Campo #400 en 85c.c. Motocross y Open, y de Julio César Zambrano #117 en la máxima categoría, la MX-1.

Gael ha conseguido otra cuádruple victoria y el bicampeonato nacional en las 2 categorías en las que compitió en la presente temporada.

“Logramos terminar ya campeones. En la 85c.c. Open arranqué muy bien logrando el ‘hole shot’ en la primera carrera, para así conseguir el primer lugar, en la segunda manga arranqué en segundo, pero al final logré la victoria y el bicampeonato nacional. El domingo en la primera carrera de la 85c.c. Motocross la pista estaba muy lodosa, muy difícil, pero también gané, siendo la carrera más difícil del fin de semana. Para la segunda carrera la pista estaba mucho mejor, gané la carrera y el bicampeonato nacional”.

Una pista por demás complicada la que enfrentaron los pilotos el pasado domingo, debido a la intensa lluvia del sábado por la noche.

Carlo Iván Gómez #129 Súper Ratón, logró su primer podio de la temporada en la categoría co-estelar, la MX-2, demostrando su velocidad.

En la práctica 1 consiguió el tercer mejor tiempo, se sintió bastante cómodo en la moto y una adaptación rápida a la pista.

“Para la clasificación fuimos los más rápidos del día”, enfatiza Súper Ratón.

“En la carrea 1 largue en cuarto, paso a tercero, pero 2 caídas me rezagaron al sexto lugar, y remontó hasta el cuarto puesto, en una pista sumamente lodosa por la lluvia de la noche anterior. La carrera 2 me llevó el ‘hole shot’, me mantengo en las primeras vueltas en primero, terminando en tercero, y segundo en la clasificación general de ambas carreras”.

El campeonato para Carlo Iván no acaba aún, se encuentra ubicado en cuarto lugar con 265 unidades y con posibilidades matemáticas del tercer lugar en la general.

Un segundo lugar general bastó para que Julio César “El Tío” Zambrano le entregue la corona a todo su equipo en la máxima categoría del Motocross mexicano.

“Nos fue muy bien, finalizamos en segundo puesto, en una pista bastante difícil. Quiero agradecer a toda la afición que fue a las carreras aquí en mi tierra, Jalisco, y por supuesto a todo el equipo”.

Con este campeonato, El Tío se consagra como ‘el rey del motocross mexicano 2017’.

Cabe señalar que la gran final será el 12 y 13 de agosto, a disputarse en Puerto Escondido, Oaxaca.