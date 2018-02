Hülkenberg pronostica año completamente desafiante para Alonso

Nico Hülkenberg, piloto de la escudería Renault, pronosticó un año completamente desafiante para el volante español Fernando Alonso.

Ello, en alusión al hecho de que el ibérico compaginará la temporada 2018 de la Fórmula 1 con el Mundial de Resistencia.

“Físicamente no es un desafío tan duro, pero tener dos trabajos requiere mucho tiempo y esfuerzo, ya que son dos campeonatos diferentes y tienes que viajar mucho más.

“En ese sentido sí noté que fue muy agotador, y todo ello teniendo en cuenta que yo sólo participé en dos eventos del WEC, mientras que Alonso hará toda la temporada, por lo que tengo entendido, de modo que le espera un año completamente desafiante”, refirió Hülkenberg.

No obstante, el volante de Renault dijo ver en Alonso a un piloto con mucha experiencia.

“De momento no he podido hablar con él en persona, ya que es un hombre muy ocupado, así que no me ha pedido ningún consejo, pero creo que es un piloto muy experimentado que sabe perfectamente lo que hace”, puntualizó Hülkenberg.