‘Hay que apoyarle’: Luca Cordero Di Montezemolo sobre Sebastian Vettel

Luca Cordero Di Montezemolo, ex presidente de la escudería Ferrari, instó al “Cavallino Rampante” a dar un espaldarazo a su piloto estrella, el alemán Sebastian Vettel, a quien dijo ver opciones de redimirse en la temporada 2019 de la Fórmula 1.

“Cometió algunos errores decisivos para el mundial, pero hay que hacer todo lo posible para mantenerle en su mejor nivel.

“Es un piloto de primera categoría y siempre está cerca del equipo; está viviendo un momento de frustración y hay que apoyarle”, puntualizó Di Montezemolo.

Por otra parte, el italiano dijo ver una Scuderia muy diferente a la que dejó en 2014.

“De este mundial sale un Ferrari muy diferente al que dejé en octubre de 2014 en cuanto a personas y mentalmente.

“Ferrari fabricó un buen monoplaza este año, en algunos momentos incluso mejor que Mercedes, pero faltó el bocado final; ha estado en la lucha durante los últimos años y en ciertos momentos tuve la sensación de que podía ganar, pero no pasó y lo que más me impresionó fue ver que ya no tenían opciones a dos o tres carreras del final”, ejemplificó Di Montezemolo, quien no vaciló al aseverar que con el piloto británico Lewis Hamilton al volante de uno de sus bólidos, el “Cavallino Rampante” se habría llevado la temporada 2018 de la Fórmula 1.

“Este año, Hamilton ha marcado la diferencia, completando su mejor temporada en Fórmula 1.

“También tiene momentos de debilidad y de entrar en crisis, pero este año, con Ferrari, habría ganado”, puntualizó Di Montezemolo, aunque, dijo, sin la intención de minimizar a Vettel.