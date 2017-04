‘Guti’ a probar sus habilidades en su debut en Fórmula E

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez aseguró que sus expectativas son divertirse y sentirse bien con el coche en su debut, este sábado, en la capital mexicana, con Fórmula E.

Sabedor de que no ha tenido oportunidad de probar el auto, el Ciudad de México ePrix será, para Gutiérrez, una carrera para probar sus habilidades y, sobre todo, trabajar en la adaptación a este tipo de competencia.

“Es una categoría nueva para mí, algo diferente a lo que he hecho, y sé que no he podido tener mucho tiempo en el coche; ahora todo ha sido teórico y, por eso, mis expectativas son realistas; pienso en divertirme y disfrutar lo que hago”, explicó.

Indicó que el año pasado tuvo ofertas de equipos importantes para regresar a ser tercer piloto, pero que declinó la propuesta; “me motiva correr, y aquí lo voy a hacer; tengo el resto de la temporada de Fórmula E para saber qué tanto me entusiasma y me comprometeré; ahora estoy al cien ir ciento con el equipo para esta carrera”.

Subrayó que le ilusiona mucho “saber si lo disfrutaré; es algo que apenas voy a conocer este sábado; me estoy dando el resto de la temporada para ver cuál es mi sensación. Ahora es esto porque en las carreras todo es en corto y mediano plazo; uno no puede pensar más que eso”.

El piloto mexicano dijo que el trazado es completamente nuevo, a pesar de que ya ha corrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que no se ve con ventaja, así que espera que la presión que siente por todo el apoyo recibido la capitalice en un buen resultado.