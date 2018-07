Evalúa Nico Rosberg a Mercedes

Como, posiblemente, el más flojo en cuanto a estrategia se refiere calificó Nico Rosberg el inicio de la temporada 2018 de la Fórmula 1 para la escudería Mercedes.

“Como digo, estratégicamente, este año es, quizá, la temporada más floja hasta ahora para Mercedes.

“Se han cometido muchos errores y se empiezan a preguntar cuál es el problema”, refirió el ex piloto alemán de la escudería Mercedes.

En ese tenor, Rosberg aseveró que las “Flechas Plateadas” han perdido la sensación de dominio que antes poseían.

Al abundar sobre el particular, el ex piloto alemán aseveró que “ya no es algo seguro que puedan estar en la cima sin problema o sin afrontar más riesgos”.

“La presión ha llegado a Mercedes”, hizo notar Rosberg.

Ello, a juzgar por el hecho de que la batalla entre Ferrari y las “Flechas Plateadas” se ha tornado apretada, emocionante y apasionante.