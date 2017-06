Elliot Van Rankin araña podio

Arañando el podio es como cerró Elliot Van Rankin su participación dentro de los Tractocamiones en Guadalajara, Jalisco, sede de la cuarta fecha de NASCAR PEAK México Series.

Al mando del Tractocamión #10 Volaris, el originario de la Ciudad de México puso su mayor esfuerzo y talento para ser uno de los protagonistas, situación que lo llevó a pelear el podio en diversas ocasiones.

“Me siento muy contento con el resultado de la carrera. Fue una competencia bastante aguerrida, pero al final logramos meternos entre los cuatro mejores”, comentó Van Rankin.

Cabe señalar que Elliot nunca bajo los brazos a pesar de que su vehículo no se mostraba tan fuerte como los demás.

Dadas las circunstancias, el capitalino echó mano de su talento soportando los embates de sus adversarios, a quienes superó aprovechando los espacios sobre la pista, una de las más complejas y rápidas del país.

“Estar en esta pista me trae buenos recuerdos, y me sigo con ellos porque el fin de semana me dejó grandes dividendos. En los Tractos seguimos dentro de la pelea por el campeonato, y eso sin duda es lo mejor, aún quedan carreras para pensar en un triunfo o podio”, agregó Elliot.

De esta forma y con un buen trabajo realizado sobre la pista, el capitalino y el equipo Volaris buscarán una nueva oportunidad de pelear los sitios punteros el próximo 25 de junio en León, Guanajuato, sede de la quinta cita de NASCAR PEAK México Series.