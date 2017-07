Dice adiós a McLaren británico Ron Dennis

El británico Ron Dennis puso fin a su relación de 37 años, 158 grandes premios y 17 campeonatos del mundo, con McLaren.

Ello, una vez que llegara a un acuerdo con sus socios accionistas en McLaren Technology Group y McLaren Automotive para vender sus participaciones.

“Estoy muy contento por haber llegado a un acuerdo con mis compañeros accionistas de McLaren; representa un final apropiado a mi tiempo en McLaren y me permitirá centrarme en mis otros intereses.

“Siempre he dicho que mis 37 años en Woking deberían ser considerados como un capítulo en el libro de McLaren y les deseo todo el éxito que puedan tener en la historia; quizá mi mayor satisfacción sea el historial de seguridad del equipo de Fórmula 1 en carreras excepcionales; es un homenaje a la dedicación y al esfuerzo no de cientos, sino de miles, de empleados talentosos y concienzudos a los que he tenido el privilegio de liderar”, refirió Dennis.

Además de los 158 grandes premios y 17 campeonatos del mundo ganados con McLaren, el británico convivió se codeó con algunos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, como Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen y Lewis Hamilton.