De armas tomar monegasco Charles Leclerc

Nico Rosberg, ex piloto alemán de la escudería Mercedes, vaticinó que el monegasco Charles Leclerc supondrá un reto mayor para su compatriota Sebastian Vettel en Ferrari.

“Encenderé la televisión para ver la pelea entre los dos chicos de Ferrari.

“Leclerc está muy fuerte y Vettel salió de un año realmente complicado, por lo que tendrá que mantenerse concentrado y dar su máximo si quiere ser el líder en el equipo”, hizo notar Rosberg.

Así las cosas, el ex piloto alemán de la escudería Mercedes remarcó que el monegasco presionará mucho al volante teutón de la “Scuderia”.

Ello, dijo, al no ser Leclerc como Kimi Räikkönen, el ex coequipero de Vettel.

“Esta alineación me recuerda a la que tenía McLaren con Alonso y Hamilton en 2007, pero Vettel no es como Alonso, mientras que Leclerc no es un guerrero como Lewis”, puntualizó Rosberg.