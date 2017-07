Daniel Suárez sale sin recompensa del óvalo de Daytona

Lo que pudo haber sido una noche inolvidable para Daniel Suárez en el Daytona International Speedway, acabó con un decimoséptimo sitio este sábado al disputarse la fecha 17 de Nascar Cup Series.

El resultado no reflejó lo realizado en el óvalo de 2.5 millas (cuatro kilómetros), ya que lideró 11 vueltas y en la recta final de la competencia que estuvo interrumpida por hasta 14 banderas amarillas, se mantenía todavía en el grupo puntero con un manejo sumamente competitivo.

Parecía que el regiomontano podía aspirar a conquistar su primer podio en la máxima categoría de Nascar o al menos mejorar el sexto puesto logrado en Dover. Pero la suerte le dio un vuelco inesperado.

Al ir por la parte alta de la pista Suárez de pronto se encontró atorado en el tráfico, mientras los rivales comenzaron a colarse por la parte interna. Ahí perdió posiciones valiosas y simplemente no tuvo espacio para recuperarlas.

En las últimas 15 vueltas, el sueño se desvaneció por completo. Comenzó a perder gas y se retrasó intempestivamente, quedando fuera incluso del top-10. Entre tanta bandera amarilla que pauso la competencia no tuvo ritmo para recuperar terreno, por lo que acabó en el sitio 17, con un agrio sabor de un resultado que pudo ser mejor.

“Corrimos mucho mejor de lo que demuestra la posición en la que finalicé. Las rearrancadas no me beneficiaron. Desde luego que no estoy contento con el resultado, pero hay que seguir trabajando para lograr buenos resultados”, comentó Suárez.

Antes, durante su aparición en la categoría Nascar xfinity, el actual campeón de la categoría tuvo que retirarse por un abandono luego de ser parte de una carambola de vehículos cuando daba el giro 50 de 100 pactados.