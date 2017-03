Daniel Suárez con poca fortuna

HAMPTON.- El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo su segunda participación en la Nascar Cup Series, en el Atlanta Motor Speedway, donde ocupó la vigésima primera posición después de 325 vueltas.

Ésta fue una carrera sin muchos imprevistos para el piloto azteca, ya que sólo se registraron tres banderas de precaución debido a accidentes en la pista, más las dos reglamentarias al finalizar cada etapa de la competencia.

El volante del Joe Gibbs Racing largó desde la posición 21; perdió algunos lugares tras el arranque, pues sentía muy suelto el auto #19.

Continuaron los giros en óvalo de 2 mil 480 metros y parecía que ésta no sería una buena tarde para Suárez porque perdía posiciones, aunque se mantenía en competencia.

La etapa 1 y 2 fueron ganadas por Kevin Harvick, quien tras una penalización en la última sesión ya no pudo recuperarse, y el ganador de la carrera fue el piloto estadounidense Brad Keselowski.

Suárez pudo recuperar los puestos perdidos y logró regresar a su posición inicial para cruzar la meta tras poco más de dos horas de competencia.

“La idea no era terminar en 21; regresamos a casa a seguir trabajando. Esta carrera es la que menos experiencia me deja, pero me siento muy satisfecho porque me sentí fuerte y bien”, comentó al concluir las actividades.