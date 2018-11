Constancia pieza fundamental

Fueron 10 fechas llenas de emoción y grandes logros del piloto Eduardo Gamboa a bordo de su bólido #14 del equipo Sport Racing Team, patrocinado por MEX FUEL Aditivo, Pro Life, Energy Fitness, ESTO, Huellas de México, Deporte Motor, CIONoticias.tv e Inteligencia Automotriz, donde la constancia fue pieza fundamental para que cerrar la temporada dentro del top cinco.

Su disciplina y enfoque fueron también dos herramientas que se conjugaron a la perfección para lograr ese ritmo constante a lo largo del año, que a la postre le dio frutos, este magnífico sitio al cierre del campeonato de los TC2000, donde luchó con otros 66 pilotos que se inscribieron en la categoría en 2018.

Para La Batalla Final, donde todos los participantes buscaban el mejor lugar posible, Gamboa hizo una aceptable sesión de calificación, logrando partir desde la octava posición.

“La carrera fue muy divertida y muy demandante, la pista a pesar de clima estaba en condiciones para dejarnos competir, eso nos favoreció al final, pero creo que la clave fue la buena puesta a punto del auto que logramos”, dijo Gamboa.

La carrera no fue nada fácil, cada centímetro de la pista constantemente era disputado por los competidores que en ocasiones hacían maniobras arriesgadas que terminaban en contactos. “Nuestra carrera casi se ve frustrada por un contacto, fue subiendo en la curva peraltada en la re arrancada, entramos muchos autos, estábamos cinco en esa zona, ahí tuve un primer contacto, ya luego para agarrar el circuito un compañero me pega en la parte lateral lo que me sacó de pista que provocó que impactara a su vez a otro carro y perdí la parte delantera, afortunadamente al carro no le pasó nada en la dirección y tampoco perdimos potencia, así que pudimos seguir adelante en la batalla y recuperar las posiciones que perdimos, finalmente llegamos en octavo sitio”, comentó Gamboa.

Precisamente los puntos obtenidos le otorgaron al final de la competencia el quinto lugar general al cierre de la temporada. “Ya haciendo la sumatoria, quedamos en el quinto lugar, nos faltaron sólo cuatro puntos para quedar en cuarto general, pero bueno eso no nos desanima, y la meta para el siguiente año es superar lo logrado en este y claro ir por el campeonato definitivamente”.

“Para el próximo año buscamos ser más constantes, durante la temporada logramos mantener el auto en el top 10 a excepción de dos fechas donde no pudimos arrancar, eso nos dejó una buena lección y trabajaremos para que eso no vuelva a pasarnos, la idea es seguir estando dentro del top cinco y sobre eso definir con puntaje y podios el campeonato del próximo año”, aseguró Eduardo.

Agregó que seguirán en el mismo equipo para 2019. “Estamos contentos con el trabajo del “Bigos” Palacios y estamos trabajando para poder ahora sí pelear por la punta”.

Finalmente adelantó que entre sus planes es participar de manera muy competitiva en la Endurece 24. “En esta ocasión, durante las 24 horas vamos a participar sólo como spoter y de apoyo para el equipo, no vamos a correr, pero sí adelantamos que estamos preparando un auto que pueda participar en las próximas 24 horas, con cuatro amigos que corren en la TC2000, la idea es tener un auto completamente nuevo que pueda pelear por el liderato de la prueba y que estaremos desarrollando a lo largo de 2019”.