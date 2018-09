‘Checo’ por resultado acorde en Rusia

Pese a que la carrera de Singapur dejó inconforme a Sergio Pérez, el piloto mexicano de Racing Point Force India confió que en el Gran Premio de Rusia conseguirán un resultado acorde a lo que han mostrado.

“Me siento muy positivo sobre el fin de semana y pienso que seremos competitivos”, declaró a la página oficial de su equipo.

Aceptó que “pese a que la carrera en Singapur no nos trajo el resultado que esperábamos, el desempeño y balance del auto fue bueno”.

“Si podemos mantener ese paso en Sochi podemos esperar un gran resultado. Pienso que las mejoras aún tienen potencial y espero que podremos sacarlo en Rusia”, apuntó.

Asimismo, aceptó que el accidente que tuvo con su coequipero, el francés Esteban Ocon, representó un duro golpe, pero que es algo que ya dejó atrás y se enfoca sólo en lo que está por venir.

“Estuve muy decepcionado con el resultado en Singapur, pero cambié de página y ya miro a Sochi, donde estoy seguro que el resultado será muy distinto. No puedo esperar a regresar al auto y lograr los puntos que el equipo merece”, apuntó.

Destacó que, además, “el Gran Premio de Rusia me trae muy buenos recuerdos de hace tres años, cuando terminé en el podio. Fue un resultado que no esperaba y recuerdo la lucha al final de la carrera porque no me quedaba nada en las llantas”.

“Fue un día fantástico para nosotros. Me gusta mucho Sochi porque es una mejor carrera cada año y se esfuerzan porque sea un gran evento”, refirió.