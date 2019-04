“Checo” Pérez resentido con escudería McLaren

El piloto mexicano Sergio Pérez mostró resentimientos con la escudería McLaren, con quien estuvo en 2013, luego de que tenía la ilusión de conseguir buenos resultados dentro de la Fórmula 1.

“Checo” Pérez deslumbró en la máxima categoría del deporte motor en sus dos primeros años con Sauber y por ende el histórico equipo de Woking buscó los servicios del tapatío, quien aspiraba a luchar por podios, pero la falta de un auto competitivo solo le perjudicó en su trayectoria.

“Llegó la oportunidad con McLaren. Llevaban cinco años ganando carreras y luchando por títulos, así que, cómo podía decir que no. Era algo obvio”, recordó Pérez Mendoza cuando se le abrieron las puertas de la escudería británica.

En un podcast oficial en el portal de la F1, el conductor mexicano reconoció que para llegar a McLaren tuvo que desprenderse de Ferrari, con el que sostenía una relación de aprendizaje importante.

“Tuve que decir adiós a la Academia Ferrari y me fui a McLaren. Creo que el error fue firmar un contrato de un año. Mi representación de entonces no hizo un buen trabajo con el contrato. Fue triste, creo que eso ha dañado mi reputación en la Fórmula 1″, señaló.

“Checo” Pérez compartió equipo en McLaren con el británico Jenson Button y durante 2013 fue de los peores años de dicha escudería, pues ningún podio se consiguió, cuando había esperanzas de lograr cosas importantes en el “Gran Circo”.

“No funcionó porque básicamente McLaren no estaba en forma. Era compañero de Jenson Button, un campeón del mundo, y llegaba a su equipo. No funcionó porque no teníamos rendimiento alguno en el coche. Éramos el sexto equipo más rápido ese año, así que ni subimos al podio. Con el nivel de experiencia que tenía, sufría para sacar el máximo del coche”, detalló el mexicano.

Sergio Pérez apenas duró un año en McLaren para que a partir de 2014 corriera en Force India, hasta que a mediados del 2018 fue adquirida por otra empresa ante amenaza de quiebra, cambió de nombre y ahora se llama Racing Point.