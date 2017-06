“Checo” Pérez considera que imprudencia de Esteban Ocon arruinó Gran Premio Azerbaiyán

El mexicano Sergio Pérez terminó frustrado en el Gran Premio de Azerbaiyán, debido a que Force India y él tenían opciones para subirse al podio, pero un contacto entre ambos pilotos de la escudería cambio todos los planes.

El francés Esteban Ocon pudo sumar al concluir la carrera en sexto lugar, pero llevándose de paso el abandono de “Checo”.

Desde Canadá la tensión ha ido aumentando, cuando Pérez no le quiso ceder el lugar con orden directa del equipo, ahora cuando iba tercero y el galo en cuarto, este último quiso rebasarlo por un lado muy estrecho y mandó al mexicano al muro.

Ahí rompió la dirección y aunque pudo arreglarla para volver a la pista aprovechando la bandera roja, no pudo concluir la carrera el mexicano y en las declaraciones de post carrera dejó su sentir.

“Arruinamos la carrera, no podía hacer nada más para evitar el accidente. Intenté subirme al muro pero ya no tenía más espacio a donde ir; mi compañero de equipo no me dio más espacio y acabó con la carrera de los dos, al final Williams subió en el podio. El equipo tiene que tomar decisiones importantes porque de la forma que compitió mi compañero no fue lo mejor”, resalto.

Pérez desconoce si esto se debe a lo que sucedió en Canadá, “es algo que solo sabe Ocon, pero final corremos para el equipo y hoy perdimos un resultado muy importante para ellos”.

“Las reglas son muy claras, podemos correr, en el pasado tuve peleas muy duras con Nico Hulkenberg, pero siempre dándonos el espacio y respetándonos. Hoy era un podio que nos hubiéramos ganado y hasta posiblemente una victoria, pero en fin no fue así y así son las carreras”, finalizó.

Por su parte, Esteban Ocon restó presión al asunto y explicó que todo quedó bien tras Montreal, y ahora simplemente fue un lance de carrera y tras discutirlo internamente no debe haber mayor problema.

“Fue un incidente de carrera lo que sucedió, después de la curvarlo él me tocó y me apretó en contra de la pared y en la curva dos, ‘Checo’ estaba en la parte de adentro es una pista muy apretada y después nos tocamos, lo discutiremos internamente y todo debe estar bien”, apuntó.

“Se supone que debe ser así cuando compiten en un circuito tan estrecho a veces hay muchos contacto, fue una carrera en la que muchas cosas pueden suceder igual pudimos recuperarnos sexto lugar tuvimos un auto muy fuerte y ahora pensar en oportunidad de podio la siguiente carrera”, finalizó.