‘Checo’ con trabajo por hacer

Sergio “Checo” Pérez, piloto de Racing Point Force India, mostró una gran mejoría durante las primeras prácticas del Gran Premio de México.

En ellas, el volante tapatío marco un tiempo de 1:19.124, haciéndose de la decimoprimera posición.

Ya por la tarde, y con nuevo bríos, Pérez logró restarle, en 24 vueltas, tiempo a su marca al detener el cronómetro en 1:18.167, colocándose en el lugar 11.

Tras las primeras prácticas libres, el piloto mexicano se dijo consciente de que hay mucho trabajo por hacer en cuanto al planteamiento de una estrategia efectiva para este domingo, toda vez que, precisó, el tema de la degradación y el número de paradas en pits es la clave.

“En los últimos años siempre ha sido una parada en el Gran Premio de México, pero ahora está menos claro que vaya a hacer una parada; hay mucho por jugar en la estrategia del día de mañana”, expresó el volante de Racing Point Force India.

“Checo” se sinceró al dejar en claro que la calificación pasa a segundo término y subrayar que lo más importante es el domingo, por lo que un séptimo lugar o, incluso, un decimoprimero no sería mala visto para largar en el Gran Premio de México.

“Lo más importante es el domingo; creo que la calificación, hoy en día, no es tan relevante; estar en la Q3 de séptimo creo que podría ser un gran resultado, pero podríamos pagar un precio alto, entonces, hay mucho trabajo que hacer todavía con la estrategia; esperemos que podamos tener una buena qualifying y, si no, un onceavo, y con unas llantas nueva, creo no sería el peor lugar”, aseguró el piloto mexicano.